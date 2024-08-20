7個月接逾百宗運動鞋投訴 消委會促業界嚴控產品質素

【本報訊】消委會今年首7個月，接獲101宗有關運動鞋的投訴，有投訴人購買新鞋後脫色，鞋身被染藍；有人買了防水鞋卻出現入水問題，亦有市民用越野鞋跑了15公里就出現膠屑掉落情況。消委會提醒業界應嚴控產品設計和質素，同時要提升售後服務水平，消費者亦應留意商戶的退貨及換貨條款，並於限期前仔細檢查運動鞋保障自身權益。

新鞋着一次脫色 防水鞋入水 黃小姐於A品牌的授權零售店以750元，購入一對藍白色為主的運動鞋，穿着一次後鞋邊及鞋帶位置均染上藍色。她向A品牌反映情況後獲回覆指是因「自然耗損」褪色而拒絕退換，她遂向消委會投訴。A品牌向消委會表示，該鞋款符合原廠標準，出現折舊或自然損耗屬正常現象。雖然投訴人表示只穿着了一次，惟商戶無法確認問題成因。由於雙方未能達成共識，消委會建議投訴人可考慮諮詢法律意見。

何先生到B專門店以約1,170元，購入一對具有防水功能的運動鞋，但他穿着5次後卻發現出現入水問題，何首次投訴獲安排更換同款全新防水鞋。不料當何穿着新鞋時發現依然有入水問題，於是再把鞋送檢。他同時發現防水鞋的內側膠邊出現剝離的情況，但職員指不在保養範圍故拒絕跟進，何尋求消委會介入並要求全額退款。B專門店最後願意退回防水鞋售價的80%（935元），何最終接受安排。

古小姐於C運動用品店以1,500元，購入一對越野跑步鞋，首次穿着並完成約15公里的越野跑後，發現鞋跟位置上方有膠屑掉落。她聯絡C商戶要求退換，惟相關代理認為膠屑掉落並不影響跑鞋功能，因此拒絕退換，她遂向消委會投訴。C商戶指與跑鞋品質相關問題已轉交D代理跟進，D代理同意向古提供半價購買同品牌新鞋的優惠。消委會與C商戶再跟進時需與D代理再三確認後才提供優惠，古亦最終同意接受方案。