美食博覽閉幕 展商：人流生意遜去年

【本報訊】一連5天的美食博覽於昨日傍晚結束，不少商戶在最後一日減價促銷，吸引大量人潮入場「掃貨」。有參展商指今年人流與往年相若，但市民消費意欲減少，銷情比往年差，最後一天亦受天雨影響人流較少；有入場人士則表示，貨品選擇和價格與去年相若，今年花了約1,000多元，金額比往年少。

不少展商於展覽最後一日促銷叫賣，有啤酒展商全場減至10元。有售賣台灣拌麵的展商指今年人流與往年相若，但入場人士消費較審慎，購買力較去年弱、消費金額較低，不少人詢問多次及考慮良久才決定購買，銷情較去年差。

有參茸海味店負責人亦表示，受到港人北上消費熱潮影響，今年人流較去年遜色，市民消費意欲亦較低，明顯較「手緊」，今年優惠會較往年進取，最後一日比以往多送一罐鮑魚。

不過，有海味店表示銷情不錯，公司推出新產品和熟食攤位，都能帶動銷量，首兩日銷售額已有一成增長；但昨日受天雨影響，人流較去年少，昨日下午已開始促銷，以200元優惠價售賣3罐鮑魚。

當局隨機訪問 指人均消費上升 今年美食博覽在上周四開始至昨日結束，有來自26個國家及地區展商參展。貿發局表示，連同美食博覽在內的5項展覽，吸引超過50萬人次參觀，局方在展覽期間隨機訪問1,500名入場人士，有五成人消費超過1,000元，人均消費達1,615元，較去年多6%。