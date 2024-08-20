國家隊奧運健兒月底訪港 尚未開賣 $20門票瘋炒至千元

【本報訊】巴黎奧運會內地奧運健兒代表團將於8月29日至31日訪港，並進行「奧運健兒大匯演」及運動項目示範，門票於周四起公開發售，每張20元。不過，門票未開賣已先出現炒風，有讀者向本報投訴，指留意到網上有「代搶服務」，不論大匯演、羽毛球、體操和乒乓波，以及跳水和游泳的示範項目都可以代搶。聲稱只要提供中文名、英文名及證件號（身份證號碼）即可代購，更指「成功刷到不退，不成功退款」。

本報記者以市民身份聯絡代搶賣家，按他提供的價目表顯示，門票被炒賣至原價20元的32倍至50倍。其中8月31日舉行的跳水和游泳示範項目前20行的門票每張售1,000元，為原價的50倍，其餘座位亦需要700元一張；而羽毛球、體操和乒乓波示範項目，前20行的門票亦需要900元一張，其餘座位700元一張。至於8月30日舉行的「奧運健兒大匯演」，門票則需要650元一張。代搶賣家又指，每張門票外加300元可設有「VIP優先排隊頭20名優先搶」的服務。