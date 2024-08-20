國家隊奧運健兒月底訪港 尚未開賣 $20門票瘋炒至千元
【本報訊】巴黎奧運會內地奧運健兒代表團將於8月29日至31日訪港，並進行「奧運健兒大匯演」及運動項目示範，門票於周四起公開發售，每張20元。不過，門票未開賣已先出現炒風，有讀者向本報投訴，指留意到網上有「代搶服務」，不論大匯演、羽毛球、體操和乒乓波，以及跳水和游泳的示範項目都可以代搶。聲稱只要提供中文名、英文名及證件號（身份證號碼）即可代購，更指「成功刷到不退，不成功退款」。
本報記者以市民身份聯絡代搶賣家，按他提供的價目表顯示，門票被炒賣至原價20元的32倍至50倍。其中8月31日舉行的跳水和游泳示範項目前20行的門票每張售1,000元，為原價的50倍，其餘座位亦需要700元一張；而羽毛球、體操和乒乓波示範項目，前20行的門票亦需要900元一張，其餘座位700元一張。至於8月30日舉行的「奧運健兒大匯演」，門票則需要650元一張。代搶賣家又指，每張門票外加300元可設有「VIP優先排隊頭20名優先搶」的服務。
當局籲勿光顧黃牛黨
康樂及文化事務署回覆本報查詢時，呼籲市民切勿光顧黃牛黨，過去有不少案例光顧黃牛黨後遭詐騙，不但不能入場，亦招致損失。另外，市民應妥善管理個人資料，不應隨意向他人透露，以免遭他人盜用作其他不法用途，引致嚴重後果。
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