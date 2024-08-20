奧運港將明早巴士巡遊 夾道送掌聲

【本報訊】港隊於巴黎奧運收穫2金2銅共4面獎牌佳績，在獎牌榜排第37位創歷史新高，更是首次連續兩屆奧運贏得獎牌。政府昨日表示，將與中國香港體育協會暨奧林匹克委員會在明日上午安排代表團成員參與巴士巡遊，讓市民一睹港隊的風采。參與巴士巡遊的香港運動員、教練及其他代表團成員將乘坐兩輛開篷巴士，由沙田前往添馬公園，沿途接受市民的祝賀。抵達添馬公園後，運動員將會與學生交流，分享參與奧運的經驗。

港府會於中午在禮賓府設午宴，表揚運動員和代表團成員在奧運會上取得的傑出成就和付出的努力。之後，運動員再出席特區政府和港協暨奧委會為他們而設的返港歡迎儀式。