奧運港將明早巴士巡遊 夾道送掌聲
【本報訊】港隊於巴黎奧運收穫2金2銅共4面獎牌佳績，在獎牌榜排第37位創歷史新高，更是首次連續兩屆奧運贏得獎牌。政府昨日表示，將與中國香港體育協會暨奧林匹克委員會在明日上午安排代表團成員參與巴士巡遊，讓市民一睹港隊的風采。參與巴士巡遊的香港運動員、教練及其他代表團成員將乘坐兩輛開篷巴士，由沙田前往添馬公園，沿途接受市民的祝賀。抵達添馬公園後，運動員將會與學生交流，分享參與奧運的經驗。
體院出發 途經尖沙咀鐘樓
當局指出，巴士巡遊全程約90分鐘，最佳觀賞位置為大圍港鐵站、尖沙咀鐘樓和中環天星碼頭，巴士於上午10時15分由沙田香港體育學院開出，約上午10時30分途經大圍港鐵站，於大約上午11時抵達尖沙咀鐘樓，再經海底隧道駛至皇后大道中，約上午11時35分經過中環天星碼頭，並於上午11時45分左右抵達終點添馬公園。
港府會於中午在禮賓府設午宴，表揚運動員和代表團成員在奧運會上取得的傑出成就和付出的努力。之後，運動員再出席特區政府和港協暨奧委會為他們而設的返港歡迎儀式。
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