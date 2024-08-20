指現役全職運動員 待遇較過往好 前港隊代表倡增體院物理治療師

李振豪

【本報訊】在巴黎奧運會後，運動員的待遇惹起關注。前港隊空手道代表李振豪昨認為體壇發展得愈來愈好，他指知道很多人對運動員待遇、薪酬及資助有意見，而自己2011年開始做全職運動員，認為對比以前，現在待遇更好，稱以前資助起步只有4,000多元，而且沒有宿位，指現在待遇「有進步」。

他又建議政府要增加更多醫療團隊和物理治療人員，稱現在運動員上升遇到障礙，很多是因為體院的物理治療師不足夠照顧眾多運動員，且物理治療師在不同項目共用，建議2、3個物理治療師跟進特定運動項目，分組管理，讓物理治療師跟進不同個案時更容易。

促增合約年期 供完善上升軌道 運動員合約方面，李振豪表示較低級別的運動員合約年期只有一年，讓運動員在爭取成績方面有相應壓力，特別對青少年運動員升上成年運動員時有阻力，建議增加合約年期，讓運動員有比較完善的上升軌道。