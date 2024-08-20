體育盛事 75%人撐在港落戶 乏配套責在政府

加快建場地設施 勿忘改善各總會管治 巴黎奧運會掀起體育熱潮，有政黨進行問卷調查，結果顯示超過85%受訪市民會收看巴黎奧運會，並有75%受訪者期望香港可舉辦更多體育盛事。在體育發展方面，該政黨建議政府應檢討及優化精英運動員的資助機構、對體育總會管治作出檢討、加快興建永久康體場地和引入簡約體育設施。

有政黨於今年7月25日至8月14日進行了問卷調查，共訪問471人。結果顯示在逾85%有收看巴黎奧運的受訪者中，45%平均每天花兩至4小時收看賽事或資訊，近40%花一小時以下，近40%最愛收看球類賽事，其次是游泳/水上運動。此外，35%受訪者表示，巴黎奧運的資訊有激發到多做運動。結果也指35%受訪者認為最會降低運動意欲的因素是無時間，逾10%受訪者認為是無場地；近20%指最想香港增設羽毛球場館，其次想增設游泳池及劍擊館。

籲建立健全透明選拔機制 運動員資助和津貼金額近來引來爭議，議員鄭泳舜指政府應檢討體院現時「精英訓練資助」之下各級運動員的資助和津貼金額，特別是可以研究調整「精英丙」及「成年隊」運動員類別的資助金額及年期。他指運動員在體育生涯起始階段，往往較難匹敵海外精英成年選手，調整這方面的待遇有助更多青少年運動員晉升至成年隊。

對於近年不時傳出與運動員選拔相關的爭議事件，鄭泳舜表示港協暨奧委會一直檢視體育總會的管治狀況，並制訂「機構管治手冊」，希望相關檢討結果可以盡快公布，說明加強管治80個體育總會的路向；重中之重是建立一套健全和開放透明的選拔準則和上訴機制，繼而創造公平環境。

針對奧運放映權，鄭指比較兩屆奧運期間所進行的民意調查，曾收看巴黎奧運的受訪市民比例更高，達到近87%，多數市民平均每天花兩至4小時收看賽事或留意相關資訊，反映政府連續兩年購買奧運播映權，供市民可以免費觀看比賽，已取得「慣性收視」，並可達致凝聚社區的效果，亦有助帶動餐飲和零售業的消費。他指考慮到這些正面效應，政府值得深入探討未來再購買2025年全運會、2026年日本愛知—名古屋亞運會，以及2028年洛杉磯奧運會的播映權。