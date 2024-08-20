排氣量高轉速快 抽油煙機能力非絕對佔優

【本報訊】為家中廚房選用抽油煙機，既要考慮排氣量，排氣喉等機件設計也相當重要。消委會昨公布測試市面上14款抽油煙機，結果發現9款抽油煙能力較強，其中兩款拉趟式樣本表現最佳。在14款中兩款獲得4星半的整體評分，一款售價4,980元的產品樣本，與售10,300元的產品樣本，整體表現不相伯仲。5款樣本部分安全測試未能符合國際標準要求，機電署表示在正常情況下，用戶不會觸及相關部分。

5樣本部分安全測試未通過

14款抽油煙機被測試，售價由2,798元至18,000元不等，包括5款拉趟式及9款煙囱式樣本。煙囱式抽蒸氣表現普遍較拉趟式佳。消委會指參考IEC國際標準，發現機身最闊約90厘米的煙囱式樣本平均排氣量最高，機身最窄約60厘米拉趟式樣本平均排氣量則較低，若設定在最低風速檔時，同組別的排氣量最多可相差56%，風扇轉速方面，最高速檔持續運轉下，樣本之間的差異亦近70%。例如一款煙囱式樣本於最高風速檔所量得排氣量達每小時1,034立方米，但抽油煙能力只有3.5分，但另一款拉趟式抽油煙機量得排氣量低，每小時388立方米，其抽油煙能力卻最強，獲4.5星評分。