近3成補充裝產品 售價較原裝高

【本報訊】全球興走塑，部分消費者甚至會「裸買」響應環保，消委會比較了3間連鎖超市共125項日用品的原裝和補充裝的價格，發現74%樣本補充裝單價較原裝低，差距可逾30%，消費者可以既環保又慳荷包，當中16款產品的補充裝證實可以減少產品碳排放。至於「裸買」服務部分沒有標示詳盡產品成分及保質期等資訊，須予以改善讓消費者安心選擇。

消委會以同時有提供原裝和補充裝日用品的價格資料，比較兩者的單價（每100克、每100毫升或每片的售價），並選擇16款作包裝物料和環保表現分析。同時亦揀選了12間有售賣無包裝或補充式產品的「裸買」商號，以神秘顧客身份，調查4類日用品的銷售形式、價格計算方法及標示的產品資料等。

調查發現，在125項產品中有92項（74%）補充裝的單價較其原裝的單價為低，由0.1%至36.4%；亦有32項（26%）補充裝產品的單價反而較其原裝為高，最多相差22%，而17項於調查之時其原裝產品正以特價發售，如其中4項為同一品牌的洗衣液，其原裝每100克單價於兩間超市同為4.38元，而補充裝單價同為5.34元，較原裝高22%。

減包裝物料 最高逾10% 在環保程度方面，消委會抽樣16款個人護理用品、洗衣用品和家居清潔用品的原裝及補充裝樣本，檢視包裝物料類型、物料和產品重量的比例等，發現補充裝所使用的包裝物料較原裝少，以包裝與產品重量比例作比較，16款樣本的補充裝為2%至4%，但其原裝包裝則為8%至17%。

香港現時有消費者以「裸買」形式自備容器購買無包裝或補充式出售產品，消委會揀選12間有售賣4類非食品類日用品的商號進行調查，發現近六成商號（7間）容許消費者在購物時自備容器，無限制購買量。至於必須使用指定容器的商號中，有4間按相關產品的指定容量售賣，而當中3間的補充式產品售價均以劃一容量或重量計算。