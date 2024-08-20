消委會抽查 4款廁紙難沖散 塞渠大患

沾濕後依然強韌 丟入坐廁有手尾跟 廁紙是日常生活必需品，每個家庭不可或缺，雖然廁紙在濕水後仍保持強韌可更方便使用，但若沾濕後依然過度強韌，沖廁時易成為塞渠大患。消費者委員會抽查市面上25款卷裝廁紙，在沖散測試中模擬廁紙在坐廁渠道被沖散的情況，發現4款樣本未能通過測試要求，未能分散出一片或以上的紙屑，建議消費者選購廁紙時可能需因應使用習慣和家居渠道情況而有所取捨。

消委會亦比較各款廁紙的吸濕能力、強韌度及柔軟度等，結果顯示整體衞生情況理想，其中5款3層紙及3款4層紙樣本取得4.5分總評。取得4.5分的3層紙中，「Meadows」的售價最為便宜，大約零售價為28元一包共10卷，平均每平方米0.7元，成為性價比最高的一款，細項評分當中其吸濕性能、乾紙的抗拉強度及柔軟程度均有4.5分，容易沖散程度及衞生程度則全取5分。而4層紙的樣本當中，以「佳之選SELECT」的售價最為便宜，一包27元，內有12卷，平均每平方米一元，其吸濕性能、容易沖散程度、掉粉率及衞生程度均取得5分滿分。

消委會續指，參考內地標準，廁紙應在包裝上標示每格的長闊度、層數、每卷格數或淨重、生產日期及保質期等資料。不過，25款樣本中只有3款有標示每格尺寸、兩款有標示每卷格數、8款有標明每包或每卷總重量，惟所提供的不是去除紙筒及包裝紙的淨重量。

18款樣本未有標示保質期 另外，只有7款樣本有同時標示生產日期及保質期，其餘只列出生產日期。消委會認為生產商應清楚標明相關資訊，方便消費者在選購時比較不同產品的分量及有效期限。

潮濕孳菌 忌用廁紙抹嘴臉 消委會建議市民在選購和使用廁紙時，可選購每包較重、捲得緊密、紙卷直徑大而中間紙筒較細的廁紙。壓花設計的廁紙捲起時外表較為蓬鬆，視覺上會較為大卷。而藥行、藥房或家品店的廁紙價格比超市較穩定，而超市供應牌子和型號則選擇較多，於不同時間推出不同牌子型號優惠，選購時不妨多比較價錢。另外，廁紙使用時可能會釋出微細紙屑，放於洗手間亦易因環境潮濕、擺放時間長而孳生細菌，因此不宜用廁紙來取食物或抹嘴臉。

參考內地標準 更清楚客觀 對於今次廁紙測試參考內地標準，被問到是否因為上次礦泉水事件影響，以及會否擔心影響公信力，總幹事黃鳳嫺指，今次的比較中有參考國際標準「ISO 12625」，但在比較容易沖散程度、粉塵量和柔軟值時，國際標準只是指按實驗室自行設計方法進行測試，相對「無咁客觀」，而內地標準則有指定測試方法。她認為，測試方法愈清楚、客觀，答案和比較就最為公平。

「皇冠」的代理商回應消委會指，在收到消委會的測試報告後，已委託國際認可的第三方檢測中心再作分散性測試，結果通過沖散要求，並指當衞生紙進入污水管道後會於流送過程中逐漸被分解散開，又表示現時亦未有收到有關衞生紙分散困難的反映。