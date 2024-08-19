諮詢會怨氣沖天 各有各大吐苦水

新一份《施政報告》將於10月發表，一眾政府高官昨早到大埔出席地區諮詢會，過百市民出席，有學生、校長、退休人士、少數族裔、中小企代表、金融服務界等，漪歟盛哉！各有各吐苦水，更多是「意難平」。講真，經濟低迷，加上零售、飲食業受到北上消費衝擊，一城吉舖，民生凋敝，市民搵食艱難，諮詢會驟變成「訴苦大會」，民生多艱，怨氣沖天，恐怕呻到太上老君都聽得到！

呢，本報周日剛報道經濟持續低迷，中小企破產不斷，日均有26宗破產。昨日的地區諮詢會上，有關中小企業市場推廣基金方面，有市民指希望基金資助可以由100萬元增加到150萬元，又指新公司在銀行開戶很困難，希望政府可以幫忙。葉小姐表示，政府之前放寬按揭成數等措施刺激經濟，但她指「政府出力，銀行不支持」，指息口雖然很高，但銀行收緊貸款政策、Call Loan，加上樓價下跌，物業估值下跌，銀行採取消極、保守策略，她指根本無法幫助業界。銀行因應大環境而收緊政策，自有其估算風險的一套；要是政府可以作擔保，相信銀行會支持。政府就表示，下年經濟增長會延續今年勢頭，而中小企在過渡期，相信明年會好過今年，而融資方面已和金管局及銀行界溝通。然而，不少中小企恐怕捱不過今年，明年即使一路繁花，而它們已被迫「爆煲」變成一地枯葉！火燒眉毛仍一味溝通，空談務虛，實在於事無補。

另有羅先生昨日在地區諮詢會上指業界面臨前所未見情況，很多證券商在過去幾年雙位數字倒閉，希望政府有更多幫助香港經濟的方式。他又指政府雖然過去經常去中東，希望引入資源，但業界仍未感受到實質的情況。誠哉斯言！遠水難救近火，「涸轍之鮒」的寓言大家耳熟能詳，在乾枯車轍中的鯽魚，所需要的只是斗升的水，若然拖延時間去西江取水，則是空口白話，根本解決不了問題。港官開口閉口產業轉型，要大力發展創科產業，常常吹噓成功引入若干創科公司落戶香港，但市民始終看不見實質成果。試看港府力推的家族辦公室，便因杜拜王子風波淪為爛尾鬧劇；去中東引入資源，不是遠水難救近火嗎？樓市不振，港股插水，確實令人未敢樂觀。

地區諮詢會變成市民大吐苦水會。潘先生指東涌新市鎮發展已有20年，居屋供應未追上需求，希望政府可以支援年輕人，讓年輕人「起碼有個家」，建議調整公屋和居屋分配、重啟公屋購買計劃，又指政府雖然有青年宿舍，但有居住年期，希望政府可以幫助年輕人置業。此外，譚小姐指政府再就業津貼計劃反應良好，有很多50多歲因疫情退休的工友表示可以出來工作，但她指有工友表示交通津貼計劃門檻在疫情後回升到400元，希望計劃可以再下調門檻、增加津貼，又指偏遠地區如屯門、元朗、天水圍等，需要一個多小時才能上班，希望可以重組巴士路線。

要言之，市民的苦水多關乎民生困頓，「以實則治，以文則不治」；政府口說會盡量在政策資源上做大做強做好，要為市民做實事，請拿出實效而不是高唱「明天會更好」！