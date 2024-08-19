龍七公：完善醫養配套 便利跨境長者

「長者醫療券大灣區試點計劃」近日在深圳新增3個服務點，包括一間綜合醫療機構和兩間牙科專業服務機構，為合資格香港長者在大灣區使用醫療券支付門診醫療護理費用時，提供更多選擇。首日就有長者北上就診，不少人選擇口腔治療，讚揚服務高效方便、價錢合適。

本港公營醫療服務長期「爆煲」，輪候時間長，尤其是牙科服務，要通宵排隊取籌，而私家牙醫費用高昂，基層市民難以承擔，基層長者長期忍受「無牙老苦」，影響進食及健康。隨着香港與內地醫療合作日漸密切，市民北上就醫日益頻繁，跨境醫療協作提供更多選擇。2023年施政報告提出一系列跨境醫療協作措施，包括在合適的大灣區醫療機構策略性採購醫療服務，據悉已籌備到最後階段，會從低風險的項目着手，例如影像檢查、低風險診症或治療等，循序漸進推行。政府亦先後推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」、「長者醫療券大灣區試點計劃」，回應市民對醫療服務的殷切需求。今年更將長者醫療券擴展到大灣區其他核心城市，增加近港深口岸的牙科醫療機構，不僅便利居住在內地的香港長者，亦為本港長者北上求醫提供更便捷多元的選擇，促進兩地醫療資源互補，同時紓緩本港公立醫院和公營牙科服務壓力。

我相信這是一個好開始，希望當局能定期檢視計劃，繼續完善跨境醫療配套，包括電子病歷跨境互通，進一步擴大醫療券試點範圍至更多大灣區城市，並擴展到「廣東院舍照顧服務計劃」附近的醫療機構，讓長者到大灣區內地城市養老，能享受到大灣區優質及有效率的醫療服務，促進兩地醫療融合發展。

香港人口老齡化不僅對本地醫療、養老服務的質與量構成壓力，亦令公共財政可持續能力面對挑戰。隨着跨境養老漸成趨勢，政府有必要積極探索並轉型現有以「居家安老為本，院舍照顧為輔」的養老安老服務模式。

在發達國家日漸成熟以及在內地迅速興起的CCRC（持續照料養老社區）模式，符合現代銀髮族對養老和居住環境的需求，為老年人提供更具吸引力的新型養老方式。通過生活服務、文娛休閒、健康管理、營養膳食等一系列完善的配套設施及運營體系，社區為客戶提供差異化、高品質的養老服務選擇。

老有所養 老有所安 對於有經濟能力且有退休計劃需求的中產人士，政府可將部分養老安老服務交由養老社區提供。例如政府與商業保險公司推出養老年金產品，港人在購買一定年期的產品後，退休後可享有入住大灣區高端養老社區的資格，一方面減輕政府財政負擔，亦為港人提供多一種退休生活選擇。政府亦可為購買相關養老年金產品的市民提供稅務優惠，並推動內地養老社區的本港資格認證，以具體政策滿足中產跨境養老需求，做到老有所養、老有所安。