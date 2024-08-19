笑看天下：盲勇而無謀 注定失敗

烏克蘭軍隊冒險突襲俄羅斯本土，而且持續對俄國西南部庫爾斯克州挺進，總統澤連斯基上周四沾沾自喜宣稱，越境突襲庫爾斯克州後，已完全控制邊境城鎮蘇賈，並正式設立軍事行政管理機構。到上周五，烏軍又炸毀俄軍一條用作補給前線、具戰略價值的大橋。

澤連斯基如此瘋狂，似乎已經豁出去，要豪賭一鋪！然而烏軍動用了九牛二虎之力，亦不過俘虜百多名俄軍，實在不具軍事意義，而且犯了分散兵力之大忌。分析指，在西方輿論渲染下，烏軍的佔領行動和軍事意義均被誇大，即使烏軍以一萬多人的部隊進入俄境，佔領逾千平方公里土地，每平方公里平均只有不足20人，試問如何有效控制？戰果實在微不足道！事實上，烏軍冒險從東部前線調走部隊和武器，削弱頓涅茨克州守備兵力，難以抵禦俄軍猛烈攻勢，可能令東線局勢雪上加霜。

美媒日前報道，頓涅茨克州克拉斯諾霍里夫卡爆發激戰，烏軍總統獨立旅第21營在外圍抵禦俄軍突擊。營長坦言長期戰鬥後減員嚴重，部隊今年春季抵達時人數與俄軍大致相同，但如今俄軍兵力優勢約為5比1。

再說，烏軍攻擊庫爾斯克州的同時，試圖攻擊別爾哥羅德州，但遇到俄軍頑強抵抗而損失慘重。有烏軍士兵稱，別爾哥羅德邊境地區設置反坦克障礙物，並埋有大量地雷。當烏軍一接近邊境，便受到俄軍火炮、無人機及航空炸彈猛烈攻擊。

迄今俄軍並未有從烏東大規模調兵回國，反而加強攻勢，近日發射多枚伊斯坎德爾戰術導彈，打擊烏軍目標，亦摧毀烏國多套防空及愛國者系統。烏軍防線告急，分兵惡果已呈現。澤連斯基只懂盲勇而無謀，距離下台愈來愈近矣！