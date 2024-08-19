自成一家：崛起不會威脅到別國

中西方國家由於歷史文化不同，看待事物往往很不一樣。例如西方信奉性本惡，除了處處設立法律提防國民犯罪，在國際政治領域也迷信叢林法則，追求國家利益的最大化。北京一直向歐美強調中國崛起不會威脅到別國，基本上是雞同鴨講。最近我到沖繩旅遊，發現中國和當地往來的歷史，倒是一個講好中國故事的絕佳案例。

沖繩古代叫琉球，早在明代就與中國建立外交關係，奉中國為宗主國。按照西方的思維，中國一定會極力掠奪琉球的資源，可是明朝不但沒有這麼做，反而給了琉球很多好處，例如在朝貢貿易「厚往薄來」，給琉球貢品定出的價格遠高於市場價，令琉球迅速成為東南亞轉口貿易的樞紐，史稱「萬國津梁」。

西方人很難理解中國這種做法，其實這涉及到中國傳統文化兩大特點。一是中國自然資源豐富，地大物博，自力更生就可以維持基本生活，不需要通過戰爭搶奪別國資源來生存。這從長城是一種防禦性建築可以看出。中國皇帝一直以天朝上國自居，認為其他國家都是落後野蠻，只要它們臣服自己，沒有影響到中國，根本不想理會別國內政。這和西方通常會取得當地的實質性控制迥然不同。

二是中國人愛面子。具體落實到對外政策，皇帝在維護國家利益時，特別要求滿足自身的面子，享受強烈的優越感，而不是想着如何去侵略周邊的蕞爾小邦，甚至反過來還會作出諸多補貼。

所以琉球一直不以向中國俯首稱臣為恥，反而以此為榮。我在沖繩縣立博物館就看到當年琉球皇帝鑄造的「萬國津梁」銅鐘，鐘上銘文對明朝給予琉球發揮東南亞貿易橋樑的角色不無自豪之感。北京不妨多圍繞古代朝貢制度宣傳中國和平崛起。