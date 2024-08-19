冰鑑春秋：賴清德真全力打貪？

賴清德昔日愛將陳宗彥因為接受廠商性招待去職，在歷經監察院與檢調長達一年半的調查後，終於偵結起訴，檢察官並向法官求處重刑。果然很多人又開始吹捧，認為賴清德上任後對貪腐雷厲風行，連自己人也不放過，不愧是堅持原則的賴神！事情真的有那麼美好嗎？

賴清德上任不久就用7年前的舊案抓了蔡英文的愛將鄭文燦，並堅持羈押；對民眾黨涉嫌虛報競選經費與設立人頭公司，也第一時間出動監察院與檢調大動作搜索；現在又對蔡英文時期監察院拒絕彈劾的陳宗彥開鍘，似乎顯示賴清德真的打算鐵腕肅貪、澄清吏治，就算是自己人也不講情面。但只要仔細爬梳，就可看出根本不是那一回事。

對付鄭文燦，是為了掃清擋在未來道路上的石頭，確保對手喪失競爭角逐的能力。對民眾黨與柯文哲閃電出擊，道理也是一樣，要打擊柯在年輕人心目中的形象，讓選票回流民進黨。處理陳宗彥也基於同樣的理由，只要趕快解決這個問題，未來競逐連任就少一個被在野黨抨擊的話題。

若賴清德真想打貪，那麼台灣人重視的高端疫苗案、超思雞蛋案以及蔡英文任內許多懸案疑案，賴清德為何仍舊不動如山？說穿了，就是動這些案子會動搖民進黨的根本，還會牽扯到自己的人馬，反倒不利他的連任之路罷了。

一個很簡單的判斷就是，陳宗彥案的重點在收賄圖利廠商，影響台南市政府重大政策，但檢方對他起訴的重點，居然擺在接受性招待的妨害風化上！表面上求處重刑，卻並未具體求刑，種種迹象都在虛張聲勢，只是要趕快結案，幫賴清德洗地而已。

行家一出手，便知有沒有。賴清德想要造神封頂，手段也太粗糙低劣，不值識者一笑。