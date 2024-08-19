坦言集：北約進侵

突襲庫爾斯克之後，北約已經沒有紅線的限制，目的只是打垮俄羅斯。即使暫時達不到目的，北約還是鍥而不捨。不過，烏克蘭戰爭在突襲庫爾斯克之後，基本因素不變。

一是烏軍軍力不足，靠北約僱傭兵補充，成本大，規模還是不夠。二是烏軍戰力依靠北約供應的武器彈藥，北約勢力龐大，可是消耗過快，供應不及，而且受制於北約國內政治，軍援不是必然的，例如德國已因國內財政不足，要延遲提供已答應的軍援。三是烏戰是巨大的消耗戰，烏克蘭經濟已差不多全然被戰火摧毀，政治、經濟、民生全賴北約資助，一旦資金斷絕或減少，整個國家難以維持，更不用說由烏克蘭本身來支付有關戰爭支出。經援與軍援同樣是受制於北約國內政治，它們國內不景氣，必然引發選民反對經援烏克蘭，民選政府難以獨裁。

北約是以美國為首，歐盟只是附庸，但附庸者亦可以因國內外因素捨棄美國。美國因為在各國駐軍，歐盟各國不能反對美國借當地出兵，但參與只是被迫，還是有限。形勢轉變，代價太大，歐盟各國亦會有所反對。德國最近通緝北溪2號天然氣管道爆炸事件的烏克蘭疑犯，並追查下去，已是與美國不和的先兆。本來一直拖延不查，現在查而追究通緝疑犯，被指是美國背後策劃的陰謀便再次公之於眾，打擊美國聲望，挑起德國社會的不滿。德國如此，歐盟其餘國家相信會跟隨。

若烏戰勝利，美國可鞏固霸權，歐盟只能俯首稱臣。但戰場失利，消耗更無止境，歐盟各國、美國國內都會從厭戰進而反戰。沒有國內政府支持，北約是無法繼續軍援經援烏克蘭。俄羅斯不談和，北約也要逼着俄羅斯談和。

於是，庫爾斯克突襲求勝，突襲轉為被圍剿，還可有另一着來求勝。據說美軍部隊的指揮官正在烏戰前線商議，會不會是在突襲瀕臨失敗之際，美軍或北約正規部隊出擊，以救被圍的僱傭兵，並趁俄方大意，再奇兵突出，打破俄方在庫爾斯克的包圍網？目的一是守着庫爾斯克佔領的地區；二是把突襲範圍擴大，打亂俄軍部署，更深入俄國境內，製造更大的破壞和傷亡來打擊俄軍威信，動搖普京政府的支持度。但這便是美軍或北約公開侵略俄羅斯了，能否再用烏軍的制服來作掩飾呢？

俄羅斯不是傻子，突襲之後俄軍應有更小心的防衞，也正加強烏東的進攻。