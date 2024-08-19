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貨櫃碼頭拖8車 涉非法改裝
葵涌：7輛電單車懷疑非法改裝被扣驗。（沈厚錚攝）
【本報訊】新界南區警員昨日凌晨時分，在葵涌貨櫃碼頭南路發現7名男子及一名女子形迹可疑，遂上前調查。警員經調查後，發現7輛電單車及一輛私家車懷疑曾非法改裝或不符合法例規定，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，遂向車主發出欠妥車輛報告及將涉事車輛扣留至汽車扣留中心作進一步檢驗。
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