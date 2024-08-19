3宗涉的士車禍10傷

青馬橋撼爆胎車 東涌炒貨Van 馬鞍山捱撞 本港昨發生3宗涉及的士車禍，其中一輛載客的士在青馬大橋，疑收掣不及猛撞因爆胎停下的私家車，兩車共6人受傷送院，幸好各人傷勢不太嚴重。另在大嶼山東涌，一輛的士於十字路口與客貨車相撞，導致兩名司機同告受傷，不排除有人衝燈或睇錯燈號肇禍。此外，馬鞍山西沙路也有新界的士，遭越線私家車迎頭撼撞，兩司機俱受傷送院。

昨日下午1時許，一輛私家車沿青嶼幹線往機場方向駛經青馬大橋時，前輪突然爆胎停下，尾隨一輛載客的士懷疑收掣不及，猛撼私家車車尾，的士車頭撞至摺起，私家車車尾亦凹陷毀爛。25歲私家車外籍司機及車上一對夫妻乘客（俱35歲），分別流鼻血和腰痛；姓郭（62歲）的哥則頭部、胸口痛楚，眼角也流血，車上兩名南韓女遊客（俱21歲），也報稱肩膊痛。救護車到場把6名傷者送往瑪嘉烈醫院救治。受意外影響，青嶼幹線青馬大橋往機場方向的部分行車線一度封閉。

疑有人衝燈或睇錯燈號 另昨晨7時許，一輛市區的士沿順東路駛至裕東路交界十字路口，與一輛沿裕東路馳至客貨車相撞。客貨車車頭損毀，的士車身凹陷。救援人員趕至現場，姓范（66歲）的哥報稱頭痛及左邊身體痛，由救護車送院治理，姓傅（32歲）客貨車司機手指痛，經檢查後拒絕送院。經初步調查，不排除有人衝燈或睇錯燈號釀禍。

不足3小時後，一輛私家車沿馬鞍山西沙路往西貢方向行駛，途經西徑村對開時，疑因天雨路滑越過對面行車線，與一輛的士迎頭猛撞。意外後，兩車車頭同告損毀，姓黃（25歲）私家車女司機、及姓陳（71歲）的哥同告受傷，二人均送威爾斯親王醫院治療。因應該交通事故，西沙路近西徑村需實施單線雙程行車措施，導致上址交通繁忙。