葵盛東邨保安揭女子倒斃屋內

【本報訊】昨日凌晨近4時，葵涌葵盛東邨盛興樓的保安員報案，指發現一名女子懷疑在上址一單位內暈倒。救護員接報到場，當場證實姓陳（39歲）事主死亡。警員經調查後，把案件列作「屍體發現」，事主死因有待驗屍後確定。