擅開港鐵列車逃生門 少年蹤杳

【本報訊】昨日凌晨約1時，港鐵觀塘綫一列尾班列車由黃埔站開往調景嶺站，當駛至九龍灣站時，車上一名男乘客突然打開駕駛室門及緊急逃生門，並離開車廂逃去。警員接獲港鐵職員及乘客報案後趕到現場，一度兜截疑人無果，經調查後相信一名16至18歲的少年涉案，並將案件列作「違反香港鐵路附例」跟進。

九龍灣站天眼攝過程 港鐵發言人表示，涉事列車駛至九龍灣站時，車長收到車尾駕駛室及緊急出口斜道打開的警報，職員上車查看並確認有關情況。車務控制中心隨即就事件報案，並按既定程序即時暫停列車駛進九龍灣站，職員亦到場檢查路軌範圍，確保沒有乘客逗留。

處理事件期間，觀塘綫由彩虹往調景嶺段列車服務暫停。職員協助受影響乘客乘搭其他交通工具離開。港鐵其後翻查閉路電視，確認有乘客由車廂內自行打開通往車尾的駕駛室門，他推開車尾緊急出口斜道後，與其他乘客一同經車門及月台幕門離開車廂。

港鐵呼籲，車廂內的緊急出口斜道，只限於緊急情況及在港鐵職員或緊急救援人員指示下使用，違例者最高可被罰款5,000元。