22歲仔收酬5000 做製毒死士犯險

搗荃灣土法工場 檢值近百萬K仔 執法部門近日鎖定荃灣一個工廈單位，懷疑販毒集團聘用「死士」管理毒品倉庫，並用科技遙距操控他們以土法製作俗稱K仔的懷疑氯胺酮。經深入調查後，警員於上周五（16日）掩至涉事單位，當場制服及拘捕單位內一名企圖反抗的男子，檢獲總值約96萬元的懷疑K仔及一批製毒原材料。被捕人士已被落案起訴「製造危險藥物」等3罪，案件將於今晨提堂。

執法部門早前經深入調查及情報分析，得悉有販毒集團租用荃灣大涌道的工廈單位，暗中闢設製毒工場，遂於上周五上門進行突擊搜查，並在單位內檢獲約兩公斤懷疑K仔、約6公斤製毒原材料、大量樽裝化學品如乙醇、丙醇等，以及電子磅、電磁爐、攪拌器、鍋具等常見的製毒工具，全部毒品總值約96萬元。調查期間，單位內一名姓黎（22歲）男子情緒激動及拒絕合作，警員當場將其制服拘捕。

集團全天候遙距監控 被捕男子報稱無業，懷疑收取5,000元報酬而參與毒品活動，他被暫控各一項「製造危險藥物」、「販運危險藥物」及「阻礙警務人員執行職務」罪，案件將於今日上午在西九龍裁判法院提堂。

調查警員形容被捕人士為「死士」，指販毒集團招募「死士」管理該個面積200多呎的毒品倉，並在單位內安裝多部俗稱「IP CAM」的監控鏡頭，遙距操控「死士」及傳授土法製毒，亦方便集團全天候監視毒品及其製作過程。執法部門相信，該批毒品並未流出市面，而涉案單位存有大量腐蝕性物品，它們在儲存及加熱過程中，隨時引發火警甚至爆炸，情況完全罔顧市民安全。警員強調，案中涉及的土法製毒手法較為罕見，該部門會繼續留意相關情況及趨勢，適時進行打擊。