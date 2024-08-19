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中區搗無牌按摩院 拘2女

警員拘捕兩名女子。 警員拘捕兩名女子。
警員拘捕兩名女子。
【本報訊】中區執法部門根據線報，昨日突擊搜查中區皇后大道中一單位，搗破一間懷疑無牌按摩院，以涉嫌「管理無牌按摩院」拘捕一名姓劉（44歲）本地女子，另以涉嫌「協助管理無牌按摩院」拘捕一名姓張（55歲）本地女子。行動中，人員檢獲一批證物，包括按摩油及毛巾等。兩名被捕人士已被扣留調查。
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