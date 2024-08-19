東呼即應：機艙大戰內地女 港男恐被問罪

【本報訊】除了訂酒店，乘搭飛機期間亦往往會遇上不少問題，有網民上載片段，航班上有港男與內地女爭執，初則口角繼而動武，最後驚動機長報案處理。此外，另有網傳片段顯示，一名疑似空姐在公路邊彎身整理行李，險象環生。

機艙鬧事實屬不智，情節嚴重者可能被帶走調查問話，甚至行政拘留。社交平台流傳片段，顯示一男一女在飛機上爭執，數名機艙服務員嘗試調停，拍攝者指航班為上月30日三亞前往香港的香港航空HX162航班，片中白衣戴眼鏡港男與另一名內地女乘客發生口角，之後港男動手，女子潑水反擊，最後機長報案，兩人被執法人員帶走，其他乘客則全程「睇戲食花生」。

空姐公路旁收拾行李牙煙 另外，網上亦流傳一段行車攝錄器片段，顯示馬路邊有人彎身整理行李，駛近後發現該人空姐打扮。觀乎其周圍環境，似乎該名疑似空姐並非橫過馬路，未知出於甚麼原因，會於公路旁收拾行李。

不過，無論是被趕落車，還是被個別無良「搵食車」司機半路拒載，在馬路上彎身執行李十分「牙煙」，隨時可能發生意外捱撞。