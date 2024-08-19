東呼即應：網訂酒店4大伏位 延後付款未必最抵

預約訂單難避超賣 東呼即應逐一拆解 香港人愛去旅行，近半港人6個月內出境遊玩3次或以上，更愛自己行程自己定，在網上預訂酒店，以致近年網訂酒店「中伏」個案亦大增，當中涉及預約出錯、酒店評分不實、收費準則不透明等連串問題。《東呼即應》請來專家教路如何去旅行「抵到盡」，除了使用不同瀏覽器及裝置格價，亦可與相關官方網站及航空公司套票的價錢比較。另外有旅遊業內人士提醒，網上預訂酒店要小心「4大伏位」，並提供破解之法。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑解釋，網訂酒店時有否登入、用不同瀏覽器，甚至用不同所在地預訂，也會出現不同價錢，可能是由於不同國家有不同優惠，亦可能因使用同一個瀏覽器不斷進入被網站識別，知道用戶有意購買便不給予減價，因此訂房時不妨多試幾遍、多等幾天，或用不同網站、瀏覽器，甚至分別用手機及電腦查詢價錢。

方保僑表示，酒店官網的利潤空間反而較旅遊平台更大，可提供更多優惠，不過官網收費後往往未必能退款；另外，若已確定行程，亦可試訂套票，除了旅遊網站，不妨多留意航空公司提供的套票，會否比分開預訂機票及酒店更划算。

「翻牆」訂機票 隨時得不償失 至於利用虛擬私人網絡（VPN）「翻牆」境外預訂，方保僑則指一般旅遊網站分別不大，但預訂機票可能會有較大分別。但他亦提醒，就算境外買機票價錢較低，但要用外幣結算，若信用卡兌換率不佳，也有機會得不償失。

此外，網上亦有旅遊業內人士提醒，網上預訂酒店要小心「4大伏位」。第一是先訂後付風險，不少旅遊平台預訂酒店均有「延後付款」選擇，但往往列明要收取手續費，最終付款價格亦會受匯率變化影響，例如預訂日本酒店，卻選擇以港幣延後付款，平台通常會取用預訂當天的美元價格，付款當天換算成日圓金額，最後才換算出港幣付款金額。因此，建議可選擇以酒店結算的貨幣付款，或選擇「即時付款」；選擇到酒店付款則可免除手續費，不過仍要承擔匯率變動風險。

第二是超賣取消預訂，網訂酒店有時會出現「預約訂單」方案，消費者與旅遊平台預約，平台再與酒店預約；若酒店出現房間超賣，即使與平台有「預約訂單」，也有可能被取消預約。因此首要避免選擇「預約訂單」，最好選擇有「即時確定」的訂房，出發前直接與酒店確認入住紀錄，便最有保障。

「3星級」酒店 抵埗貨不對辦 第三是酒店評分不實，過去曾有個案，消費者網上預訂被評為「3星級」的酒店，抵埗後卻發現貨不對辦，甚至有旅遊平台張冠李戴，以A酒店相片介紹B酒店。其實有關酒店的評級從無客觀標準，留言評論也常有作假情況，故應比較不同平台對同一酒店的留言，也可直接登入酒店官方網頁確認資料真偽。

第四是優惠保證難申請，旅遊平台常有「最優惠價格保證」，明言若預訂後在其他網站找到更低價格，可申請退還差額或補償。不過申請往往設有時限，並只適用於「條件一致」的預訂，因此建議盡量避免預訂「完全不可退款」酒店房；即使有免費取消保障，亦要細心留意有關取消政策細節。

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