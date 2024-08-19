收費展區閉幕 多啦A夢暫別港人

【本報訊】「多啦A夢」連同一眾角色今夏「來港」，在香港多處舉辦有關活動及擺設，多架港鐵列車上亦貼上多啦A夢圖案。不過活動已經踏入尾聲，多啦A夢展覽收費區昨日最後一日開放，而4列主題列車亦隨即「到站」，與港人暫別。

多啦A夢展覽收費區昨日最後一日開放，上午一度下雨但不影響「粉絲」興致。有市民第3次到場參觀，大讚展覽呈現港人集體回憶，成功在港引起回響。另有旅客表示，這次展覽的特別之處，是部分展品具有香港元素，亦發售不少周邊產品，形容觀賞體驗「很棒」。她認為，以動漫作主題的展覽一向能吸引較多人前來。

逾百人歡送主題列車 輕鐵及東鐵綫的主題列車昨日最後一次停在站內供市民「打卡」影相，輕鐵主題列車於下午4時30分至8時30分停在輕鐵市中心站3號月台。至於東鐵綫主題列車則於下午2時至4時在沙田站1號月台停留，有逾百名市民把握最後兩小時到場歡送，影相留念。

「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展令本港掀起一陣多啦A夢熱潮，主辦單位更與多個機構合作，推出各種聯乘活動，當中又以與港鐵的合作最為矚目，早於今年5月，於輕鐵兆康站設置首個「多啦A夢主題月台」，並推出4列主題列車，分別游走輕鐵、東鐵綫及機場快綫。列車以外，12隻多啦A夢電影版1:1角色造型雕塑，亦登陸7個港鐵車站與乘客見面，包括九龍塘站、太古站及香港西九龍站等。