國家隊健兒8‧29訪港3日 大匯演運動示範周四賣飛

【本報訊】巴黎奧運國家隊健兒將於下周四至下周六（29日至31日）訪港3日，並於30日起，一連兩天作公開活動。康文署昨表示，將於下周五（30日）晚上舉行「奧運健兒大匯演」綜藝節目，翌日上午將進行兩場「內地奧運健兒展風采」運動項目示範。活動共5,300張門票將於本周四（22日）早上10時起，於城市電腦售票網以實名登記方式公開發售；當局亦會安排電視台轉播活動，方便市民在家中收看。至於來港的運動員名單將於稍後時間公布。

有關活動的門票票價為每張20元。康文署提醒所有入場人士，活動當日場內不設取票服務，由於售票採用實名制，持票人入場時必須出示與門票所示姓名相同，且附有相片的身份證明文件，否則將被拒入場。舉行有關活動的場所將在活動前一小時開放，表演前亦有前奏節目，建議市民提早到達，以免錯過精彩節目。