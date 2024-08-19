大熊貓ＢＢ被鋪爬出 叫聲宏亮
【本報訊】大熊貓盈盈於上周四（15日）凌晨誕下龍鳳胎，是首次有大熊貓在本港誕生。海洋公園昨日繼續在社交專頁發放初生大熊貓寶寶的最新片段，今早可見龍鳳胎在保溫箱的被鋪內蠕動，但就未見身影，熊貓寶寶則不斷發出響亮的叫聲。而傍晚公園再發放片段，其中一隻大熊貓寶寶從被鋪爬出，露出手及頭部，並發出叫聲。園方指，初生的大熊貓未有自身調節溫度能力，所以需要被鋪保暖。
文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日出席電視節目時表示，本來並無期望盈盈會在今年成功懷孕產子，最初照超聲波時是看到一隻熊貓，所以並不知道盈盈懷有龍鳳胎，結果出生後要立即做預案，現時兩隻熊貓均是由來自四川的專家直接照顧，加上盈盈的奶水並不足夠，故要特此從內地送奶粉來港。
約兩歲需獨居 研加建館
楊潤雄又指出，龍鳳胎現時情況脆弱，進入涉及存活關鍵的「收水期」，強調已有最好專家候命，香港設施符合水平，目前未有消息要送到四川加護，亦要考慮寶寶太小，能否運送問題。
對於龍鳳胎長大到約兩歲後，需要獨立空間，不能跟父母同住。楊潤雄表示，正研究再增加熊貓館。被問到當局已向海洋公園注資過百億元，會否再出資，楊潤雄指從政府角度要協助海洋公園，因為兩隻新的熊貓寶寶是全香港的事情，會吸引到更多遊客，正與海洋公園商討會否做更多熊貓產品。
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