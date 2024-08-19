大熊貓ＢＢ被鋪爬出 叫聲宏亮

【本報訊】大熊貓盈盈於上周四（15日）凌晨誕下龍鳳胎，是首次有大熊貓在本港誕生。海洋公園昨日繼續在社交專頁發放初生大熊貓寶寶的最新片段，今早可見龍鳳胎在保溫箱的被鋪內蠕動，但就未見身影，熊貓寶寶則不斷發出響亮的叫聲。而傍晚公園再發放片段，其中一隻大熊貓寶寶從被鋪爬出，露出手及頭部，並發出叫聲。園方指，初生的大熊貓未有自身調節溫度能力，所以需要被鋪保暖。