維園天降樹枝 女傭慘中頭獎

【本報訊】昨午2時許，執法部門接獲報案，指銅鑼灣維多利亞公園一號足球場對開位置，有一條樹枝從高處墮下，擊傷一名42歲女外傭。事主頭部紅腫，神志清醒，由一名女友人陪同送院，期間要戴上頸箍及躺臥於擔架床上。執法部門其後封鎖現場路面，正調查事故原因。