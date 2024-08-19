機電署 無人機實時偵測 監察樹木防倒塌

開發球型機械人 具救援談判功能 每逢打風落雨，便會有不少樹木因抵受不住強風而倒塌，隨時傷及無辜，即使極端天氣過後，街邊樹木依然存在隱患，隨時倒塌。發展局局長甯漢豪於網誌中提及，當局轄下不同部門亦應用了不少創科項目來提升工作效率，其中包括機電署運用無人機、汽車或電單車，監察極端天氣後的樹木狀態，並以實時影像分析技術，偵測損壞或不穩定的樹木。她指，有關項目正進行測試，期望可令負責部門能快速行動，保障市民安全。

甯漢豪又指，機電署亦開發了球型機械人，可用於救援及談判工作。而機械人具備雙向無線通訊和內置攝錄功能，在沒有網絡訊號的情況下，仍能提供100米無線遙距影像傳送。另外，它更具有爬坡能力，可以在不同地形表面移動，進入一般人和無人機無法進入的環境。

配合AI評估外牆 報告1日完成 屋宇署屋宇測量師莫韻芝表示，部門近年主要使用無人機為樓高7層或以上的樓宇檢測外牆。現時，無人機檢測可結合人工智能進行分析和編寫技術報告，將拍攝所得的高解度影像傳至雲端平台後，利用人工智能技術分析外牆破損位置，將欠妥部分分類及評估嚴重程度。以一幢12層高的樓宇為例，以往需要5個工作天方可完成報告，採用人工智能則於一日就能完成。

另一方面，為提升巡查危險及棄置招牌的工作效率，屋宇署亦試行採用人工智能技術，透過裝設攝影機的車輛巡視街道兩旁的招牌，並以人工智能協助識別可能有明顯危險的招牌。