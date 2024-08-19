醫健：藥到病除：淺談病毒感染和細菌感染分別

傳染病在香港這個繁榮和忙碌的社會中十分盛行，尤其是2023年起防疫措施開始放寬，人們的防疫意識亦漸漸放鬆後，人與人之間的接觸和交流容易讓細菌和病毒傳播並孳生，使更多人生病。到底細菌感染和病毒感染的分別是甚麼？

細菌和病毒都是體積非常細小的微生物，細菌能獨立繁殖，而病毒則要寄存在其他生物身上以助繁殖。細菌感染的例子包括扁桃腺發炎、肺炎、鼻竇炎等等，分別的症狀有：扁桃腺紅腫且喉嚨痛，咳嗽且呼吸困難，和流綠色的鼻涕。細菌感染一般發病時間慢，康復時間亦較長。而病毒感染普遍為傷風感冒，一般發病時間快，且在一星期內便能康復。兩種感染同樣可出現喉嚨痛、流鼻涕（一般為白色或黃色的）等症狀，但細菌感染引致的症狀比病毒感染嚴重得多，需要盡快看醫生和吃藥。

在治療方法方面，病毒的種類繁多，而且突變的速度快，大部分病毒（除流感、新冠病毒等之外）都無法用藥針對繼而被殺死。因此，病毒感染為自限性疾病，只能用藥物，例如一般社區藥房賣的必理痛、傷風感冒丸、止咳藥水等去控制病情，要是想真正解決問題，我們應該多休息和多喝水，加強自身免疫力以殺死病毒。

至於細菌感染，則可以從根本下手，用適當的抗生素針對並殺死細菌。相反，控制病情的藥物一般對細菌感染沒太大幫助，患者需要到診所或醫院看醫生，服用抗生素，才能逐漸康復。但需要注意的是，服用抗生素為一個療程，患者需謹記服完整個療程的藥物，否則會產生抗藥性。

香港醫院藥劑師學會

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