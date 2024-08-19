醫患比例過低 研增學院解圍

料年底250外援加入公院體系 本港至少3間大學表態有意開辦醫學院，政府稱會審慎檢視建議。港府昨表示，本港醫生對病人的比例比內地、鄰近地區以至歐美都低，當局會支持大學醫學院提升教學能力；增加醫學生名額及收生來源；並積極考慮建設第3所醫學院的建議。當局亦估計年底會有超過250名非本地培訓醫生，加入公營醫療系統為市民服務。

醫衞局局長昨出席一個活動時表示，截至今年3月31日，香港有16,459名註冊醫生，即每一千人口只有2.16名醫生，比內地、新加坡和韓國的2.5名至3名要低20%至40%，比歐美國家的3名以上則低50%以上，加上現時公立醫療系統以全港不到50%的醫生照顧了接近90%的病人。為填補短缺，政府從多維度變革，包括增加本地醫生培訓培育、引入非本地培訓醫生，以及挽留公營醫療人手。

當局表示，在增加本地醫生培育方面，兩間醫學院的醫科生名額已由2018至2019學年的每年250個，增至2016至2017學年的470名，並在近年再增至目前的590個。近年更投放了超過300億元，作為大學醫療人才培訓設施建設資金。未來會持續支持現有醫學院提升教學能力，增加醫學生名額及收生來源，並積極考慮建設第3所醫學院的建議。

在引入非本地培訓醫生方面，經修訂《醫生註冊條例》開闢新途徑後，醫院管理局（醫管局）的積極招聘工作已取得初步成效，估計今年年底會有超過250名非本地培訓醫生加入公營醫療系統為市民服務。

離職率回落至5.2% 此外，醫管局早前亦已制訂策略及推行多項措施吸引、培訓和挽留人才，當中包括加強招聘本地畢業生、續聘退休人員及招攬非本地培訓醫生和兼職人員，同時亦增加培訓及晉升機會、推出員工置業貸款計劃等。有關措施已初見成效，2023至2024年度醫管局醫生比前一年增加超過260名，而離職率亦從2021至2022年度的8.1%回落至2023至2024年度的5.2%。