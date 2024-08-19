大廈簷篷塌石屎 擊中六旬婦頭

【本報訊】昨晨10時許，香港仔大道94號銀豐大廈一間蔬菜店，其舖位對上的簷篷突然有石屎剝落，其中一塊大如拳頭的碎片擊中一名姓張（67歲）女途人前額。據了解，張婦的傷勢不嚴重，但為安全起見，她仍然由救護車送院檢查。現場所見，石屎剝落位置露出鋼筋，警員奉召而來，圍封受影響的行人路，以免石屎進一步剝落會再傷及途人。

屋署指結構無明顯危險 屋宇署表示，昨晨約11時接獲執法部門通知，指上址發生石屎剝落事故。署方隨即派員到場視察，發現上址一樓外牆簷篷底部有約80厘米乘60厘米的石屎剝落。該署人員檢視後，認為整體樓宇結構沒有明顯危險，相關位置未有發現其他石屎鬆脫的情況，受影響的行人路亦隨之解封。按屋宇署人員的要求，業主立案法團會盡快安排所需的檢查及維修，該署會繼續跟進有關個案，以確保公眾安全。

屋宇署強調，業主有責任確保其樓宇安全；而適時維修和保養私人樓宇是業主的基本責任。若因樓宇失修而導致他人財物損失或人命傷亡，業主亦有機會負上刑事及民事法律責任。