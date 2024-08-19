馬頭圍道舊廈慳錢等重建 懶維修危機乍現

15樓宇收法定命令 可申津貼工程 市區舊樓重建工作持續進行，市建局在8月9日啟動土瓜灣馬頭圍道/落山道發展項目（馬頭圍道項目），並與毗鄰已核准發展的靠背壟道/浙江街公務員建屋合作社試點項目一併進行規劃和設計，發揮協同效應。然而，市建局行政總監韋志成昨日發表網誌，指馬頭圍頭項目六成屬「欠缺維修及保養」或「維修及保養欠佳」，全部樓宇都收到法定命令，認為業主應盡責任妥善維修，而市建局亦提供特惠津貼，業主不能抱着等重建的心態而漠視公眾安全。

韋志成指，項目啟動後，有業主指其大廈剛開始樓宇維修工程，並已支付第一期大維修的費用，現階段啟動重建項目，認為是「白白浪費金錢」，甚至打算不再支付餘下工程的款額。他認為屬一個錯誤的心態，而馬頭圍道項目範圍內共有15幢樓宇，樓高3層至9層，市建局團隊發現項目內有9幢樓宇、即六成屬「欠缺維修及保養」或「維修及保養欠佳」的類別，反映大廈部分公用地方出現滲水、牆身裂紋，及批盪或石屎剝落等樓宇老化情況，影響住戶的居住質素。

逾10年未遵指示修葺 此外，全部15幢樓宇均收到由屋宇署或消防處發出的法定命令，包括強制驗樓令、渠務修葺令、危險建築物命令和消防安全指示等，而且全部尚未遵從，甚至有個別大廈在收到政府相關命令後至今超過10年，仍未跟進。現場可見，部分大廈的公用地方如樓梯和牆身出現多條大大小小的裂紋，甚至有大廈外牆出現大範圍批盪和石屎剝落情況。

由於距離市建局展開馬頭圍道項目收購工作仍有一段時間，他希望業主趁這段期間，做好大廈維修工作，不應抱着大廈已納入重建，不做維修就可以「慳錢」的心態。而全部15幢樓宇均收到法定命令，大廈業主如果已完成與命令相關的維修項目，可向市建局申請「發還修葺費用計劃」的特惠津貼，在評估和審批有關的工程開支後，會向合資格的業主發放津貼。

在過去3年，「發還修葺費用計劃」共收到約160宗申請，約六成個案可獲發特惠津貼。亦有12幢樓宇參加了「樓宇更新大行動2.0」 ，部分大廈亦同時參加其他樓宇復修資助計劃，包括強制驗樓資助計劃、公用地方維修資助、樓宇排水系統維修資助計劃，以及消防安全改善工程資助計劃。

另外，市建局今年4月推出全新的「預防性維修」資助計劃，至今收到5宗申請，涉及超過4,200多個的住宅單位。這些大廈樓宇涵蓋單幢樓宇和大型屋苑，樓齡由30多年的中年樓，以至接近60年樓齡的老年樓不等。已遞交申請的大廈或屋苑，大部分均有參加樓宇復修資助計劃，現正進行樓宇復修工程或已經完成大維修。