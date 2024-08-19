傳業主須自費請專家檢查劏房

【本報訊】「解決劏房問題」工作組本月底將向當局提交報告。消息指，政府擬規定劏房業主須自費聘請專業人士，負責檢查單位面積、淨高度、耐火結構及走火通道等多個項目是否符合最低標準，並提交書面文件，證明各項目符合規格方可登記為合法劏房，繼續經營。至於未符合最低標準的劏房，當局會有約一年的期限，讓業主改善不符合標準的地方。房屋局亦將主導跨部門專責辦事處，並研設支援平台，協助受影響業主和租戶。據了解，當局傾向於下屆立法會提交條例草案，並爭取在本屆政府任期內啟動機制。

不符標準限一年內改善 「告別劏房行動」召集人、議員鄭泳舜贊成業主自費檢查劏房，指業主經營劏房賺取利潤，理應在登記制度上負擔部分開支，相信會對整個社會公平合理及更具效率。他又指出劏房租管實施逾兩年仍有約一半業主未提交租賃通知書，情況極不理想。他又認為，劏房租管下相信業主不能因為取締劣質劏房的工作而大幅加租，強調業主提供一個符合標準及安全處所出租獲利有不可推卸的責任。

測量師學會會長林家輝受訪時亦對有關安排表示支持，認為可倣效強制驗樓，由認可人士檢驗後，確認符合資格或需做改善工程等。他又指出，政府應視乎為降低強拍門檻而設的支援中心成效，研究為推動劏房登記設支援業主及租戶平台。香港業主會會長佘慶雲則認為，政府加入多項規管，會令劏房租務市場萎縮，又質疑政府能否安置受影響的劏房居民。