逾百科企洽談落戶 聘博士可獲4.5萬資助

【本報訊】創科發展是未來趨勢。創新科技及工業局副局長張曼莉接受電台節目訪問時稱，現時香港創科發展處於黃金時代，當局目前已與超過100家有潛力和具代表性的創新科技企業，洽談好於香港落戶或在港擴展業務，政府亦提供最高每名員工每月4.5萬元的資助；北部都會區發展規劃情況方面，沙嶺作為北都啟動的前哨站，預計可擴展至10公頃土地，當局現時的發展方向是將沙嶺發展成國際數據園。

沙嶺擬打造國際數據園 張曼莉指，現時香港創科發展處於黃金時代，已形成不錯的創科生態系統，而創科產業體系亦見雛形，具體表現在2024年競爭力排名香港上升至全球第5位。

至於香港的初創公司方面，去年已約有4,300間，約為10年前的4倍，同期亦有十多間獨角獸企業誕生，放諸全世界而言亦是非常高速的發展。

在2024年由國際知名機構進行的全球初創生態系統排名中，香港排名全球第3，並成為亞洲第一。政府出台了不同產業政策的配套，當局在近兩年提早與超過100家有潛力和具代表性的創科企業洽談好於香港落戶或在港擴展業務。

當局下一步除繼續招商引資，引進海內外龍頭科技企業外，亦會加強扶持本地初創企業及科技企業，透過數碼港、科學園等園區支援，以及提供政策配套，同時利用科技支持本地的工業升級轉型。

在政府支援業界例子方面，張指若相關公司聘請一位博士，每月將獲政府補助4.5萬元；若聘請人員學歷為碩士將獲政府補助2.3萬元；學士學歷則有兩萬元，補助為期3年，每間公司均設有名額限制。

此外，每間公司進行研發之時，在指定階段可與政府申請其研發資金一比一的配對補助。