放寬輸入外勞 半數人悲錢途

調查：零售飲食建造失業率最高 市道疲弱，政府去年又推出及放寬多個輸入外勞計劃，令本地勞工就業及工資情況堪憂。有工會於上月進行調查，發現輸入最多外勞的零售業、飲食業及建造業失業率最高。受訪者中，有近三成人收入減少，近五成人對就業前景擔憂。有建造業人士指出，私人工程已減少近九成，加上輸入外勞，不少工人、建築師要放無薪假。工會指，現時大量本地勞工要面對經濟環境轉差、外勞競爭的「雙重夾擊」，故要求政府煞停輸入外勞計劃，保障本地勞工，並推出更多措施吸引就業。

近3成受訪者收入減少 該工會副理事長丘燿誠表示，有關調查訪問逾3,000名工會會員，結果顯示48%受訪者對就業前景感擔憂，較去年上升8%。零售、飲食及建造業的失業率分別為20.2%、19.4%及16.2%，為各行業中最高。60%受訪者表示不認同輸入外勞計劃，更有84%認為外勞搶走本地工人就業機會，近72%認為外勞會令本地工人薪資降低。

工人建築師焗放無薪假 香港建造業總工會理事長周思傑表示，本地樓市疲弱，自去年開始工程量大減，佔近一半生意額的私人工程減少近九成，不少工人開工不足，加上政府輸入外勞競爭，有部分工人、建築師更放足整個月無薪假。周續指，目前不少本地工程是兩、3年前落標的項目，大部分會於今年尾至明年初完結，對本地建造業前景不樂觀。

飲食業職工總會副主席余劍雄指出，北上消費風潮持續，飲食業大受打擊，而且飲食業工時長、工作量大，又要經常勞動，導致缺乏新人入行。他又提到，有年輕師傅寧願到國外發展，政府引入更多外勞只會造成惡性循環。被問及市道差，要求增加薪資會否加重經營壓力，他認為香港作為發達社會，不應以壓低人工減低成本，反而應該以合理人工提升服務質素作招徠。

議員黃國指出，政府自去年推行了「補充勞工優化計劃」，暫時「解凍」了26個職位不可輸入外勞的規定，其中77%輸入的外勞為侍應生、初級廚師及售貨員，3個工種合共輸入了3,018人。

另外，建造業輸入勞工特別計劃的配額為1.2萬名，目前已批出近8,000個。雖然政府公布的失業率維持3%，不過，經濟環境轉差，加上外勞「雙重夾擊」，零售、飲食及建造業失業率均見上升。

籲吸引婦女初老返職場 工會要求政府煞停及減少外勞機制，同時推出更多就業政策，吸引本地潛在勞動人口，如婦女及初老人口。工會又建議政府對失業嚴重行業的工作量、薪酬及保障作檢視，並制訂措施吸引更多本地勞工。