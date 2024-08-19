地政守舊歎慢板 建築界搵食難上難

【本報訊】不少行業近期「嗌救命」，建築界日前更形容處於掙扎求存的臨界點。業界要求政府救亡，加快工程審批程序，但有議員引述早前與地產界一姐會面，該一姐還大吐苦水，說地政依然守着舊有作風，非常慢。

議員江玉歡在社交平台貼文，指近數星期有不少行業都走出來「投降」，認為再這樣下去，必走入絕路。其中尤以建築及工程界最引起注意，不少老行尊也有透過友好表達行內困境。他們指政府每年3,000億元工程開支，目前多用於基建及土木工程等項目，所聘請的顧問公司則由數間擅長做這類工程的跨國公司包辦，顧問費是非常昂貴。本地的工程公司相反專長於樓宇設計及施工監理工程， 對於這些大型土木工程項目多數無能為力參與。

至於公營房屋及政府大樓等項目，多由建築署及房署自行設計及監理。近年私人地產市場停滯，對樓宇設計業相關的建築、工程及設計行業確實是前路茫茫。至於工程審批程序，仍然複雜冗長，未有因樓市稍淡、工程減少而加快審批程序。她指上周與地產界一姐食早餐，她還大吐苦水，說地政依然守着舊有作風，非常慢。

業界猛人呼叫求援 不單止工程地產界，她指亦有政界「大冧巴」的前輩這一、兩天掃區，指出市道低迷，吉舖湧現。出來呼喊的全部也是「猛人」，大家同一時間對外「呼叫求援」必然有他們各自的心思和道理。

她續稱，早前看了一本有關怎樣成為一個政治人的書，作者其中一句話的意思是成功的政治人應為人民帶來啟發，而並非像通渠匠，遇到一個問題時才去解決一個問題。她認為比通渠匠更壞的，當然是連渠塞了或塞在哪也不知道的，故她認為必須要以有啟發作為目標，渠是要通，但更重要的是有更遠大的目光，明確的信念。