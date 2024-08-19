深圳配套物價佔優 新田科技城冇得鬥

【本報訊】政府大力發展北部都會區，其中一個重點項目為新田科技城，有市民昨在地區諮詢會上直指北都進展並沒有特別明顯，而深圳的人才和配套、地價和物價都比香港便宜，指香港和深圳「硬碰硬」一定「鬥唔贏」；也有市民指偏遠鄉郊光纖和5G基建、網絡覆蓋仍然不足，影響居民學習、工作等。政府強調香港加上深圳和廣州三地在數碼競爭力上國際排名第二，因此會用好共同優勢。

倡兩地科研分工雙贏 本身為大學生的沈小姐指北都進展並沒有特別明顯，就新田科技城方面，深圳人才和配套、地價和物價都比香港便宜，她指香港和深圳「硬碰硬」一定「鬥唔贏」，建議香港新田科技城可以和內地分工合作，如政府和北部都會區的大學教育城合作，興建實驗室，並交給深圳做研發和產品化，讓兩地互利互贏。

政府回應稱，基礎研究和測試研究等都是香港優勢，而政府有專隊研究兩地合作項目，指共同研發、優勢互補是必然結果，他又指香港加上深圳和廣州在數碼競爭力上國際排名第二，因此會用好共同優勢。

立法會去年考察福建時，主席梁君彥曾批評港府發展北都進度緩慢，倡效法內地就發展區提供片段、藍圖，亦有議員建議政府考慮參考內地做展示館的模式，將北都的願景，展示給市民和有興趣參與發展的企業。政府昨指北部都會區將有展館，讓大家了解發展。

盼改善鄉郊光纖覆蓋 在地區設施方面，離島區居民周先生指偏遠鄉郊光纖和5G基建、網絡覆蓋仍然不足，影響居民學習、工作等，希望政府可以加大投入，確保所有人能平等獲得高質素網絡服務，促進鄉郊經濟發展。

他又建議政府檢討交通網絡，增設渡輪服務；東涌居民王先生表示，東涌人口未來會翻一倍，但當區沒有政府綜合大樓、永久性街市設施、標準運動場和文娛中心，希望可以在5年內「望到」這些設施。

有沙田區居民表示，香港有3間婦女健康中心，分別在屯門、柴灣、藍田，但沙田缺乏這些設施，又指基層婦女較少關注婦女健康，希望政府可關注。就生育率下降方面，她建議政府提高供養子女免稅額、營造育兒友善環境，如有3歲以下小朋友的家長每年可享有10天育兒假等。