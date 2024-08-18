中小企破產高企 待解救眾說紛紜

冰封三尺，非一日之寒。樓市撤辣太遲，結果效果曇花一現，至今樓價仍跌跌不休，二手樓更是要狂劈價才有成交，業主們可謂一殼眼淚；物業價格大幅貶值，難免影響物業貸款抵押品的價值。作為債權人的銀行，為了保障股東利益，着手追討貸款（call loan），更有新盤發展商按合約追討撻訂買家差價。此情此景，恐怕等不到減息，更多企業和物業投資被迫「爆煲」。

經濟持續低迷，中小企破產不斷。本港上月最新有780宗破產呈請，較去年同期的662宗，按年上升逾一成七。而法院破產令更達809宗，按年上升近54%，按月上升143宗。至於強制清盤呈請宗數及法院發出清盤令的宗數，按年分別上升約58%及一倍。破產數字高企，試問政府如何說服港人對經濟前景保持信心，以及香港已「由治及興」？

面對高息環境，樓價繼續下滑，市民按揭遇上困難，很多中小企反映面對融資困難，被銀行要求提早還款或加按資產。有身兼行會成員的議員在電台節目上表示，未來數月是業界生死存亡的關鍵時間，存在很多變數，受到地緣政治、美國大選等因素影響，很多來港投資人士正猶豫作重大決定，商界感到被動。他同時指出，中小企最緊張流動資金，希望政府和金管局出手幫助業界，亦希望銀行嚴格跟隨政府早前推出的指引，如果客戶按時供款，銀行就不要「call loan」要求提前還款，又強調「並非要求政府派糖，但關鍵時刻要為中小企給予氧氣」。

有論者指出，經濟差，銀行不在落雨時收遮，還叫銀行嗎？而金管局予銀行的指引亦無約束力，只建議銀行應如何如何；然而，銀行的精算師、顧問及決策者，會就市場前景、自身風險、管理等作出相應措施，譬如收緊按揭或call loan，因應市況規避風險亦是應有之義，否則銀行不如直接變做慈善家！可見議員之呼籲，銀行未必聽得入耳。

有工程界立法會議員說，工程建築業的長遠工作量足夠，每年公私營市場總工作量龐大，對整體經濟增長非常重要，有助帶活不同行業。不過，香港疫後復甦沒有想像中快，加上內地經濟亦有各方面問題，導致本港部分建築公司要減薪，亦面對資金周轉問題。是以認為在私人市場低迷下，正是政府工程加快上馬的時候，無奈政府的審批程序複雜，導致成本增加。而建築、測量、都市規劃及園境界議員另有見解，指私人市場項目大幅減縮，即使政府工程項目涉及銀碼大，但大多為地盤平整工程，對顧問需求有限，工作量未必足夠分配，認為政府可以考慮將部分工程外判，將學校或政府建築物等項目交予業界，增加工程量，又說政府在疫情期間曾推出2%或3,000萬元封頂的工程預先付款，建議可以再作放寬，令業界有更好的資金流。

議員們為政府「拚經濟、惠民生」獻謀提策，眾聲喧嘩，其情頗「肉緊」，甚至認為借助大熊貓盈盈誕下龍鳳胎，可以發展「大熊貓經濟」。經濟低迷破產個案急升，如果熊貓幫到手，當真要當佢神咁拜囉，而一眾高官可以休矣！