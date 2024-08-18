龍七公：私售公院藥品 檢討醫藥安排

有網購平台日前被揭有人私下售賣公營醫院診所的非處方藥物，特區政府其後發稿表示非常關注，並將循非法銷售未經註冊藥劑製品方向調查。至於涉事商戶，傳媒指已刪去所有網上資料。

小量多次 減少浪費 筆者認為，事件所揭示的，不只是懷疑有人將以公帑購入之藥物轉售圖利的問題，也帶出公營醫療在藥物管理安排上有更多需要改革之處。而隨着市民更多在粵港澳大灣區使用醫療服務，如何減少病人不必要的囤藥情況、協助內地居住港人配藥，以及如何協助有特別需要的病人，有效利用新的跨境醫療安排，能做到「國藥港用」或減少看症輪候時間，都應該作檢討和研究。

市民家中應該有不少用剩的藥物，像咳藥水、退燒止痛藥、胃藥等；如果需要定期看公營診所的朋友，家中要囤放的藥就可能更多。但藥物不是中式白酒，愈陳愈有價值，反而是有限期的，特別是香港居住空間本來就狹小而潮濕，部分病人更可能是劏房戶甚至是床位戶，要病人在家中大量囤放藥物並不合適，而且容易出現像這次轉售公帑購入藥物的問題。筆者認為，有關當局應利用好科技，透過地區康健中心及其附屬中心預約配藥，讓病人在鄰近社區內就能配藥，做到配藥小量多次，一方面避免市民囤積藥物，減少因存放不當而影響藥效的機會，同時數據化管理，令藥物能適當調度，減少浪費。

此外，「長者醫療券大灣區試點計劃」上周起新增3間在深圳的醫療機構，包括和睦家醫院（綜合性醫院）和兩所牙科服務機構，加上早前已開通的廣州市中山大學附屬第一醫院和中山市陳星海醫院，已有5間大灣區內地城市的醫療機構可以使用長者醫療券。「北上就醫」或許會繼「北上消費」後成為新常態，特別是最近內地牙科服務受到香港市民關注，不少到過內地看牙醫的市民反映，內地牙科服務的解決方案選擇更多，價錢也更能負擔──當然前提是找有信譽、可靠的牙科服務機構，價格過低的要小心。牙科用藥機會或許比較少，但如果是到綜合性醫院，便有配藥的需求。

大灣區內人員流動頻繁，能否做到內地求醫，香港配藥呢？又或者能否將內地的檢查結果和病歷，帶回香港公營診所使用？特區政府也應考慮加強「國藥港用」，一方面讓市民不會因經濟能力而得不到適當的治療，同時希望能降低病人用藥成本和改善生活質素。

雖然特區政府早前公布「1+」機制以加快新藥來港審批及註冊，但筆者認為政府可以考慮更多措施，例如讓病人能以公營醫院診所處方，到內地指定機構配藥或使用適合的替代藥物的可行性；甚至更進一步研究，參考現時本地公私營協作計劃，在大灣區內建立合作機制，為病人提供更多選擇，減少配藥用藥而奔波，早日藥到病除。