笑看天下：烏軍切勿高興得太早

以哈戰事和談膠着之際，如今戰場焦點又返回俄烏。烏克蘭總統澤連斯基近日宣稱，越境突襲俄羅斯庫爾斯克州後，已完全控制邊境城鎮蘇賈，並正式設立軍事行政管理機構；烏方另在庫爾斯克州俘虜102名俄軍，創下單次捕虜人數紀錄。

烏軍忽然神勇，全賴西方精良武器之供應。俄羅斯總統助理兼海事委員會主席帕特魯舍夫日前表示，北約國家向烏克蘭輸送武器和軍事教官，不斷提供情報並控制新納粹分子的行動，庫爾斯克州嘅行動是在北約和西方特務參與下策劃。他又指，行動符合美國政策嘅邏輯，因為謊言和挑釁係美國和其他西方國家政策嘅慣用伎倆，如果冇美國參與，烏克蘭不太可能冒險進入俄羅斯領土。

正正是如此，俄羅斯庫爾斯克州邊境戰事白熱化之際，傳出美國願意向烏克蘭提供遠程巡航導彈嘅消息，進一步加強F16戰機戰鬥力。美國及盟友同意為烏國F16戰機提供各款空對空和空對地彈藥，一旦AGM158交付，將成為烏國空軍武器庫中最強大、射程最遠武器。導彈全重2,400磅，最遠可打擊約370公里外目標。

有烏軍參謀部前發言人告訴美媒，雖然完美嘅情報以及炮火、無人機和軍機等，有助截擊趕赴庫爾斯克州嘅俄國援軍，但真正痛擊俄軍嘅係美援高機動多管火箭系統（HIMARS），這款武器摧毀大量俄軍武器、軍備和人員。英媒亦報道，相信烏軍反侵時已用上了英製「挑戰者2」主戰坦克，英方於去年提供咗14輛該款坦克，協助烏軍反攻。

要言之，得美英精良武器之助，烏軍忽然神勇有迹可尋。俄羅斯一早警告，若西方武器用於攻擊其領土，「將用盡一切手段應付」，烏軍切勿高興得太早！