橫眉冷看：俄軍準備使用氫彈？

早前烏克蘭軍隊奇兵突起，派出約一萬人的隊伍深入俄羅斯境內，將俄軍打個措手不及。假如不計及蘇聯時代，單以上世紀90年代俄羅斯立國為起始，俄國成立以來，領土從未被入侵佔據過。今趟「大意失荊州」，確實使莫斯科領導層顏面盡失，如今定然是急如熱鍋上的螞蟻。

據說俄羅斯有官員建議總統普京，在非常時期，要用非常手段，目前應考慮動用小型氫彈，攻擊烏克蘭軍隊，以雪領土被奪之恥。若然普京應允，俄烏戰場之上，可能就會升起蘑菇雲。戰場瞬息萬變，一天時間也嫌太長，未來的局勢如何，固然難以斷言，但依筆者看來，假如戰局維持現狀，相信普京使用核武的機會不大。

若然俄軍要動用氫彈，第一個可能的攻擊對象，就是入侵俄境的烏軍，但普京願意這樣做的機會接近於零，因為他不可能將核彈投擲在自己的國土內。另一個可能性，就是向烏克蘭投核彈，對烏軍的老巢作毀滅性攻擊，然而，這個機會也很小。

普京是個高傲的人，他如果要使用核武，大可以在去年、前年用，如今反倒難以下手。事關現在俄羅斯有近一千平方公里的領土被侵，普京固然覺得是奇恥大辱，但他只會用常規軍隊奪回，而不會動用核武，因為一旦啟動核按鈕，就等於承認俄羅斯常規軍事力量，就連羸弱的烏克蘭也比不上。普京大帝素來愛面子，他未必肯這樣做。

香港有電視台正播放一套劇集，題材取自武俠小說《射雕英雄傳》，劇中「東邪」黃藥師這個角色，他的性格有三分像普京，同樣是冷峻、高傲、行事帶點邪門。讀者諸君想更了解普京，近日不妨勤於做劇迷。