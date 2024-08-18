筆下風雲：因循守舊 如何懂變

香港經濟發展陷入瓶頸，傳統產業無以為繼，已是路人皆見的事。地產業風光不再，金融業波瀾不興，旅遊業開到荼蘼，零售餐飲甚至執笠潮不斷。港府開口閉口產業轉型，要大力發展創科產業，不時吹噓成功引入若干創科公司落戶香港，但人們始終看不見實質成果。

例如高才通計劃，來港的高才真正從事創科行業不足一成八，大部分從事金融業，但薪酬平均約5萬港元，看不出高才高在哪裏。反而有逾兩成人來港後不工作，不知是未搵到工，還是根本無意搵工，只視香港為方便出入境的跳板，或只為子女來港讀書較易與國際接軌？連搶人才也沒有針對性，試問對推動產業轉型有甚麼幫助？

何況港官思維守舊，沒有振興經濟的創新板斧，來來去去就是以毫不盛大的盛事說事，甚至鬧出利益輸送嫌疑，盛事基金委員批出的盛事，正是該委員自己擔任相關高層，簡直就是一塌糊塗。至於港府力推的家族辦公室，更因杜拜王子風波而淪為爛尾鬧劇，香港被嘲為國際金融中心遺址，豈是無因。

香港要變是明擺着的事，但應如何變卻失去方向。傳統產業無法長期支撐香港經濟發展，港官也需改變思維，不能一味因循過去模式蒙混過關。過去香港製造業北移，有金融服務業取代，今日的香港也需要新興產業轉型。港官一味說港人要「識變、應變、懂變」，這是阿媽係女人的道理，港府的責任是指明方向，提供便利，而不是口惠而實不至。

看鄰近的深圳，就知真正「識變、應變、懂變」正是這個一橋之隔的城市。深圳既有創科也有旅業，更重要是有一種精益求精的精神，不會停下腳步，香港最欠這種動力。不進也是退，香港應該何去何從？