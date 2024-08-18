龍吟虎嘯：美國決策層盲衝瞎撞

美國拜登政府現在遇到的最大難題和失控，是它按照自己的戰略目標、周密安排打垮中國和俄羅斯的企圖連受重挫，進退維谷；而它不想「生事」，試圖「戰略轉移」的地區卻不斷出事、出大事，令其雪上加霜，例如突然爆發的巴以戰爭，哈馬斯領袖哈尼亞被暗殺，伊朗陣營和以色列的衝突隨時會引爆中東戰爭。這樣的局勢發展下去，美國就不是「左支右絀」那麼簡單，而是會在未來不遠的一個節點疾速滑入衰敗、滑入二戰結束以來最艱險的境地。

美國之所以厄運連連，不可怨天尤人，是它的戰略選擇完全錯誤所致。美國對中國的快速強勢崛起，對俄羅斯在總統普京領導下「前恭後倨」、誓要重拾昔日蘇聯風光，作出了錯誤判斷，以為再用冷戰時期的強行打壓、軍事威脅就能夠摁住中俄，至少可以嚇住中俄，令其屈服。

不料時勢大變，中國和俄羅斯早已不吃美國這一套——不會被美國「和平演變」、「顏色革命」所忽悠，不會再忍辱負重、「韜光養晦」，更何況中俄特別是中國經過改革開放，堅持「中國特色社會主義的制度和道路」，引領中國發展得比美西方更好、更快。所有這些巨大的、深刻的時代變化，美國資本集團和政客們都因為無知和偏見，或傲慢而看不清楚，不願接受，他們只能按照「經驗主義」辦事，制訂妄圖打垮、阻遏中俄發展的國策，把中國當成最大的競爭對手，把自己帶入困境和絕路。

這即是說，二戰和冷戰結束後，美國一向以為憑着自己的強大和霸權體系，可以隨心所欲地制訂自己的全球戰略，想怎樣就怎樣，想打誰就打誰，想扶誰就扶誰，「順我者昌，逆我者亡」，這就是美國當權派的「思維定式」。他們已看不清時代的發展、形勢的變化、自己的變化、他國的變化、全球的變化；他們固執己見，故步自封，妄自尊大，整個美國決策層已是「盲衝瞎撞」，怎能不跌入深淵？