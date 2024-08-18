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巡查九龍娛場 拘2通緝男女

警員巡查娛樂場所。 警員巡查娛樂場所。
警員巡查娛樂場所。
【本報訊】旺角區、西九龍總區及警犬隊警員，於前日在區內展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動。行動中，警員巡查多間娛樂場所，包括酒吧、遊戲機中心、夜總會、麻雀館。警員分別於一間麻雀館及一間酒吧，拘捕一名42歲本地男子及一名38歲本地女子，涉嫌為被通緝人士。
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