涉影友人裙底 35歲男子被捕

【本報訊】前日傍晚6時許，執法部門接獲報案，指一名男子懷疑在觀塘鴻圖道一大廈偷拍一名27歲女子的裙底。警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌窺淫罪，拘捕一名姓黎（35歲）男子，並把他帶走調查。據了解，被捕人士與受害人認識。