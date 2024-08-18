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涉影友人裙底 35歲男子被捕
【本報訊】前日傍晚6時許，執法部門接獲報案，指一名男子懷疑在觀塘鴻圖道一大廈偷拍一名27歲女子的裙底。警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌窺淫罪，拘捕一名姓黎（35歲）男子，並把他帶走調查。據了解，被捕人士與受害人認識。
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