酒吧室內食水煙犯禁 控煙酒辦放蛇票控11人

前日晚上約9時，衞生署控煙酒辦公室（控煙酒辦）在尖沙咀區採取執法行動，加強打擊在禁煙區非法吸用水煙活動。行動中，控煙酒辦人員（包括便裝人員），在諾士佛臺2號一間酒吧，發現有多名顧客在室內吸食水煙，經調查後，遂向非法吸食水煙的人士，共發出11張定額罰款通知書，並且檢走5支水煙壺助查。控煙酒辦的調查仍在進行，並會考慮向涉嫌違反《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）（《條例》）和《刑事訴訟程序條例》（第221章）協助及教唆吸煙罪行的酒吧經營者作出檢控。控煙酒辦亦會就上述違例情況通知酒牌局。

控煙酒辦指出，《條例》禁止任何人於法定禁煙區（例如酒吧或食肆的室內區域）作出吸煙行為。任何人於法定禁煙區作出吸煙行為即屬違法，可被處定額罰款1,500元。

另外，如有出售任何吸煙產品（包括水煙），不論是在酒吧或其他處所，須遵守《條例》對推廣和銷售吸煙產品的限制。違例者一經簡易程序定罪，最高可被罰款5萬元。《條例》亦授權法定禁煙區的管理人可要求違例吸煙者停止有關的吸煙行為；如違例者不合作，可要求執法部門協助。

此外，根據《刑事訴訟程序條例》，任何人協助、教唆、慫使或促致另一人犯任何罪行，即屬就同一罪行有罪。衞生署發言人呼籲酒吧/食肆負責人和場所管理人切勿協助任何人觸犯禁煙規定，或在禁煙區內向顧客提供水煙器具和煙草以作吸用。

過去1年發145張相關罰單 衞生署發言人強調，控煙酒辦會就每一宗違例吸煙投訴作出跟進及調查，並會到有關場所巡查及執法。控煙酒辦亦會不時與其他執法部門進行聯合巡查及執法行動（包括便裝行動），以提升執法成效。署方會繼續密切監察及持續嚴厲執法，以打擊非法吸食水煙活動。在過去12個月，控煙酒辦共採取105次針對在禁煙區非法吸食水煙的行動，並向違例吸煙者發出145張定額罰款通知書，以及向違反其他相關罪行的店員及酒吧/食肆負責人發出74張傳票。