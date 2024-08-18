涉膠袋笠頭棄兩狗女 寶蓮寺兩廚師落網

【本報訊】大嶼山寶蓮禪寺驚爆懷疑虐狗事件！有網民早前在社交群組「佛門警訊 Buddhist Alert （ International ）」發文，指寶蓮寺有工作人員在上周二（13日）殘忍虐狗，兩隻狗女被該寺工作人員以塑膠袋笠頭，再開車拖至後山棄置。大嶼山區執法部門於前日下午得悉有關情況後，主動聯絡相關機構了解事件，經初步調查後，昨日以涉嫌「殘酷對待動物」，拘捕兩名分別姓伍（65歲）及姓徐（46歲）男子，他們已獲准保釋候查，須於9月中旬向執法部門報到。

疑主管踩尾遭咬 施壓叫帶走 據悉涉案二人均為廚師，消息稱，該兩隻狗俱為流浪狗，約於2015年起每日到寶蓮禪寺廚房覓食，但去年食環署曾就養狗問題向該寺廟廚房發出警告。今年廚房新女主管曾被其中一隻狗咬傷，有人懷疑向兩名被捕男子施壓，要求盡快帶走兩隻狗。因此，有人以膠袋笠住兩隻狗頭部綁繩，另一人則從旁協助，其後其中一人把兩隻狗帶上車，並送到䃟石灣「放生」，期間有拍攝影片，初步相信另一人對事件並不知情。

有關貼文又提到，兩隻狗女被寶蓮寺廚房人員共同圈養多年，惟一直有人欲除之而後快，有工作人員疑於廚房製作齋菜時踩到狗尾，被狗女反咬而懷恨在心，故狠心送走兩隻狗女。截至昨日牠們仍不知所終，生死未卜，甚至有指兩狗女已經遇害。

寶蓮禪寺在網上社交平台發文，指已接獲投訴指轄下員工帶走昂坪範圍的兩狗隻作遺棄。禪寺指，佛教以慈悲為懷，該寺一直善待昂坪流浪狗隻。得悉事件後，已即時查問涉事員工，並安排人員前往涉事地點尋找狗隻。