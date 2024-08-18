5野豬列隊 橫越屯公4線

司機眼明手快煞得切 直擊驚險場面 本港不時有野豬在市區出沒，前日有5頭野豬闖入屯門公路，昂首闊步排成一列，齊齊衝過4條行車線，當時公路車流不少，其中一輛貨車險撞及野豬，幸司機眼明手快，在千鈞一髮之際煞停車輛，野豬最終安全過路。另一邊廂，一頭小野豬在昨日誤闖香港仔一屋苑停車場，牠亂衝亂撞，又發惡追咬在場人士，即使有市民「苦勸」牠離開仍無動於衷，擾攘逾3個小時後，牠最終被漁護署捕獲並進行人道處理。

據悉，野豬過路事件發生於上周五（16日），當時一輛貨車沿屯門公路左二線往九龍方向行駛，當途經近嘉龍村附近，左邊山坡旁突然有一隻野豬領頭衝出公路，帶同另外4隻野豬橫越現場4條行車線。幸好貨車司機反應敏捷，及時煞停車輛，並無撞及任何一隻野豬。

網民紛感謝司機 亦擔心野豬去向 貨車司機把車Cam片段上載至網上社交平台，並指「嚇親你係我唔啱，以為佢哋會淆底縮番入去。點知佢話之你，我都唔想撞倒佢哋，好彩習慣早開車，當時車唔多，慶幸沒有撞倒野豬。」此外，當時有另一車輛尾隨涉事貨車沿左3線駛至，司機眼見豬群擋路亦相應減速，事後再在網上分享相關車Cam片段，從另一角度記錄險況。

網民得悉事件經過後，紛紛感謝貨車司機「好彩收得切，多謝樓主」、「樓主好技術，祝你平安」、「你好反應後面又剛好沒車，佢哋（野豬）一家真好彩，祝你也事事平安」、「好彩，謝謝收得切，一排豬豬過到路」，另有網民指「我反而擔心啲豬唔知行去邊」。

另有野豬車場追咬職員 人道處理 另外，昨日上午約10時，一隻約半米長野豬被發現於香港仔海傍道3號逸港居停車場徘徊，期間牠四處奔走，一度追咬在場清潔女工、女保安員及物管經理，幸好無人被噬傷。雖然野豬表現兇惡，但有善心市民仍然處處為牠着想，好言相勸道：「豬豬，去海皮……乖啦！出去海皮，唔好畀人捉。」可惜忠言並未打動野豬，牠繼續周圍亂跑及便溺。

警員接報到場，手持長盾戒備，把野豬逼入停車場一隅，並以大型垃圾桶等雜物阻擋其去路。至中午，漁護署人員到場拉開圍網，最終在下午約1時半制服野豬並把牠抬走。漁護署回覆傳媒指，昨早接獲執法部門轉介，指香港仔一處停車場發現一頭野豬。署方派員到場跟進，發現一頭野豬，在考慮到野豬在市區出沒可能對公眾安全構成威脅，署方遂將其捕獲並進行人道處理。有關野豬為成年雌性，體長約半米，重約40公斤。