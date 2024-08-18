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住宅冷氣機搖搖欲墜 急召消防

消防員攀出窗外用繩索繫穩冷氣機。（吳鎮興攝） 消防員攀出窗外用繩索繫穩冷氣機。（吳鎮興攝）
消防員攀出窗外用繩索繫穩冷氣機。（吳鎮興攝）
【本報訊】昨日上午9時許，北角七姊妹道15號一幢大廈有中層單位住戶報案，指安裝在客廳的窗口式冷氣機，因鬆脫而搖搖欲墜，恐有墮街危險。
經繩索繫穩交戶主善後
消防員接報趕至，攀出窗外用繩索繫穩冷氣機，經進一步檢視後，相信冷氣機沒有即時墜下危險，遂叫戶主自行安排工人維修善後。
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