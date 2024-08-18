東呼即應：周街吉舖治安差 當街擒偷背囊賊

【本報訊】網上流傳不少滿街吉舖照片，有網民指下午6時土瓜灣有一列沒營業的落閘舖；另外，亦有一街整列吉舖，不落閘讓有意租用者一目了然。市道欠佳，賊匪當道。有網民拍得有疑似偷背囊小偷，被人箍頸再將其頭撞向扶手電梯，以私刑對付疑匪，引發議論。

私刑對付疑匪惹議 網上有片段顯示，一條街道上出現整列「吉舖」，全部空空如也，如此「好生意呀」的畫面，令人想起一套80年代港產片，當中的一段情節，有一商販在「叫賣」，他說「冇嘢賣 冇嘢賣」、「賣風 賣風」。另有網民在社交平台貼出照片，指「下午6點土瓜灣店舖」，不是「一字排開」，而是「一律冇開」。

世界「難撈」，街上亦多了「賊佬」。當局雖然鼓勵市民協助減少罪行，但各位也要注意所用的方法是否恰當。網上流傳一條片段，一名男子被另一名男子施展鎖技勒頸，之後再被人一手把他推到扶手電梯旁，「Boom」的一聲，吸引不少路過的行人連連回頭看。片段的畫外音表示，事件疑有人偷背囊，未幾又有聲音說「已報警」。